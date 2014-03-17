В донецк прибыла гуманитарная помощь из Германии - ОГА

В Донецк доставили гуманитарную помощь из Германии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, чартерный рейс с тремя медицинскими автомобилями, рюкзаками для оказания первой помощи и одеялами в аэропорту им. С.С. Прокофьева встретили представители облгосадминистрации, общества Красного Креста, Генконсульства Германии в Донецке и журналисты.

Гуманитарная помощь доставлена в шахтерскую столицу в рамках недавних договоренностей, достигнутых между правительствами Украины и Германии.

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По словам директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Елены Петряевой, до понедельника, пока в соответствии с процедурой, груз не признают гуманитарным, он будет находиться под охраной на складе в аэропорту, но, после этого его распределят по всей территории региона, согласно утвержденному плану.

Петряева сообщила, что данные о распределении будут доступны на сайте облгосадминистрации.

Сотрудничество донецких медиков с немецкими коллегами продолжится.

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Также в сообщении отмечается, что в Донецкий регион прилетели сотрудники Красного Креста Германии. Они хотят узнать, какая еще помощь нужна региону, чтобы организовать дополнительную доставку «гуманитарки» в Донецкую область.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута сообщил, что на встрече премьер-министра Украины Арсения Яценюка с канцлером Германии Ангелой Меркель «обсуждались политические и экономические проблемы Украины, и было предложение со стороны Меркель о том, чтобы оказать гуманитарную помощь». По словам Таруты, было решено эту гуманитарную помощь направить в Донецкий регион, «объем помощи оценивается пока в рамках одного самолета».