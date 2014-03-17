Во время "референдума" в Крыму голосовали "мертвыми душами" - КИУ

Об этом сообщил председатель крымского отделения Комитета избирателей Украины Андрей Крысько, передает Радио Свобода.

Главным инструментом фальсификаций председатель крымского отделения Комитета избирателей Украины Андрей Крысько называет упрощенную процедуру внесения людей в дополнительные списки прямо на избирательном участке в день голосования. Количество людей, внесенных в списки в ряде участков, он называет "аномальным".

Касько не исключает, что после голосования на одном участке те же люди по схожей процедуре могли голосовать на другом участке.

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"Не исключено, что голосовали и граждане России с российскими паспортами. Такая информация поступала к нам из нескольких источников. Мы предполагаем, что голосование проходило с помощью "мертвых душ", потому что списки очень старые и не уточнены. На одном из участков использовали список еще 1999 года", - отметил Крысько.

Представитель КИУ заявил, что среди наблюдателей не было представителей ни одной организации, которая бы вызывала доверие. А единственный разрешенный экзит-пол во время референдума в Крыму проводила организация, которую связывают с одним из депутатов Симферопольского городского совета, что также вызывает сомнения относительно правдивости собранных данных.