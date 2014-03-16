Обама и Путин собираются стабилизировать ситуацию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух государств обсудили возможность направления в Украину мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин заявил, что "деятельность такой миссии должна распространяться на все украинские регионы".

Глава РФ вновь подчеркнул законности крымского"референдума", который "соответствует нормам международного права и Устава ООН и проходил с учетом "известного косовского инцидента".

"Жителям полуострова была гарантирована возможность свободного волеизъявления и самоопределения", - заявил Путин.

"Главы государств отметили, что, несмотря на имеющиеся различия в оценках, необходимо совместно искать пути содействия стабилизации положения в Украине", - отмечают в пресс-службе.

Как известно, Керри провел в Лондоне встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, однако они не достигли прорыва в самом остром споре между Россией и Западом за последнее время.