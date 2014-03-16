Обама и Путин собираются стабилизировать ситуацию в Украине
В ночь с 16 на 17 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама в телефонном разговоре обсудили события в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух государств обсудили возможность направления в Украину мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин заявил, что "деятельность такой миссии должна распространяться на все украинские регионы".
Глава РФ вновь подчеркнул законности крымского"референдума", который "соответствует нормам международного права и Устава ООН и проходил с учетом "известного косовского инцидента".
"Жителям полуострова была гарантирована возможность свободного волеизъявления и самоопределения", - заявил Путин.
"Главы государств отметили, что, несмотря на имеющиеся различия в оценках, необходимо совместно искать пути содействия стабилизации положения в Украине", - отмечают в пресс-службе.
Как известно, Керри провел в Лондоне встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, однако они не достигли прорыва в самом остром споре между Россией и Западом за последнее время.