Председатель ЦИК Курултая считает референдум в Крыму фальсифицированным

Председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев заявил о массовых нарушениях в проведении так называемого всекрымского референдума и вероятной фальсификации его результатов. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Несмотря на свои же принятые правила игры, сами же их и нарушают», - отметил Заир Смедляев.

«Вчера и сегодня, несмотря на объявленный день тишины, весь город украшен билбордами, которые приглашают проголосовать за Крым в составе России, над административными зданиями установлены российские флаги. Члены комиссии иногда не спрашивают у избирателей паспорта для выдачи бюллетеней», - сказал Смедляев.

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«В Бахчисарайский район на автобусах завезли «летучих голландцев», которые, очевидно, будут разъезжать по участкам и вбрасывать бюллетени. В голосовании принимают участие и граждане России. В Белогорском районе на участок не допускали журналистов телеканала АТР. Итак, одно совершенное преступление (незаконный референдум) подталкивает к совершению другое (фальсификацию результатов) с целью избежания ответственности», - рассказал председатель ЦИК Курултая.

Проведение всекрымского референдума Заир Смедляев считает «попыткой Путина придать законный вид незаконной оккупации Крыма».