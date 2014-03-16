После захвата прокуратуры в Донецке сепаратисты направились к СБУ

Часть пророссийских активистов, взявших штурмом Донецкую областную прокуратуру, отправились к зданию СБУ, сообщает корреспондент местного издания "ОстроВ".

Их намерения весьма серьезны – они намерены потребовать от начальника управления СБУ в Донецкой области Валерия Иванова ответа, когда будет освобожден "народный губернатор" Павел Губарев. По их словам, вчера он дал им слово офицера, что расскажет о судьбе Губарева.

Остальные протестующие остались в захваченном ими здании областной прокуратуры, так решили не освобождать его.

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Как сообщал УНИАН, около 1 тысячи человек с митинга отправились пикетировать прокуратуру Донецкой области, а затем взяли ее штурмом.

Главным требованием протестующих является немедленное освобождение так называемого "народного губернатора" Павла Губарева, арестованного судом Киева на 2 месяца по подозрению в организации массовых беспорядков и сепаратизме.

1 марта митинг в Донецке "избрал" Павла Губарева "народным губернатором", после чего он потребовал подчинения от всех органов власти Донецкой области и дважды организовал захват здания Донецкого областного совета/донецкой областной государственной администрации.