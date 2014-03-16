Неизвестные принуждают крымчан голосовать, иногда заполняют бюллетени за них

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР» со ссылкой на очевидцев – крымских активистов.

«В Крыму группы лиц в сопровождении милиции ходят по квартирам с урнами, и принуждают людей голосовать и становиться соучастниками псевдореферендума. Кроме того, наши ребята зафиксировали не один случай, когда эти лица собственноручно заполняют бюллетени и пачками вбрасывают их в урны», - отмечают крымские «ударовцы».

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По данным активистов партии, по состоянию на 12:00, явка на так называемый «референдум», в частности в городе Севастополе составила 60%, из которых 40% получено благодаря выносным урнам.