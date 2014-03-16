В Крыму неизвестные с оружием напали на активистов «УДАРа»

В Севастополе неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на двух активистов «УДАРа».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

По словам координатора молодежного крыла «УДАРа» Дмитрия Белоцерковца, вечером в дверь одного из активистов «УДАРа» позвонила незнакомая девушка. После того, как он открыл дверь, в квартиру ворвались вооруженные люди и начали его бить. После этого они отвезли активиста в подвальное помещение, где продолжили истязания и заставили на камеру отмежеваться от «УДАРа». «Активиста уже отвезли домой. Он до сих пор без сознания», - рассказал Белоцерковец.

Читайте такжеВ Севастополе из храма похитили греко-католического священника

Также поздно вечером 12 вооруженных автоматами людей пытались выбить дверь квартиры активиста «молодежки» Евгения Мельничука. «Они заявили, что на Евгения донесли. Отказываются обсуждать что-либо через дверь», - заявил Белоцерковец.