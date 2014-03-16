Кабмин намерен создать резервный фонд в 6,8 миллиардов для обороны Украины

Кабинет министров Украины примет сегодня решение о формировании резервного фонда в размере 6,8 млрд грн для осуществления мер по обороне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

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”Правительство примет сегодня решение о формировании резервного фонда для осуществления мер по обороне в размере 6,8 млрд грн”, - сказал премьер.

Он подчеркнул, что украинским военнным срочно нужны средства для мобилизации. ”В связи с угрожающей ситуацией на украинских границах и военной агрессией со стороны РФ нам сегодня нужно принять решение о формировании резервного фонда и направлении средств этого резервного фонда на мобилизацию, модернизацию и повышение боеготовности Внутренних войск, Пограничной службы и Минобороны”, - отметил Яценюк.

По его словам, фактически Кабинет министров должен в 10 раз увеличить сумму средств на оборону, которая была предусмотрена в текущем законе о госбюджете на 2014 год. ”Для этого нужно перераспредилить средства и снять с ряда программ эти средства”, - уточнил Яценюк.

Как сказал премьер, после того, как будет защищено государство и начнется экономический рост, вероятно, финансирование этих программ будет возобновлено.