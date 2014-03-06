Кабмин примет решение о повышении денежного обеспечения военнослужащих ВСУ

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Соответствующие поручения относительно немедленной подготовки проектов решений о помощи ВСУ получили министр обороны и министр финансов.

Проектом соответствующего нормативного акта предусматривается повышение окладов по воинским званиям в 10 раз.

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Кроме того, с 1 октября 2014 года должностные оклады военных будет повышена на 50%, а с 1 января 2015 года - еще на 30%.

В целом указанные меры позволят увеличить размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2,5 раза.

Кроме того, в текущем месяце руководителем правительства поручено выплатить всем военнослужащим ВСУ, которые проходят службу на территории АР Крым, по дополнительному месячному денежному обеспечению.

От имени правительства Украины Яценюк выразил слова высочайшей благодарности военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые служат в Крыму.

«Это люди, которые присягнули народу Украины и остаются верными Присяге, - подчеркнул премьер. - Несмотря на то, что у нас казна пуста, для героев Украины правительство сделает все, чтобы они чувствовали: Украинское государство их уважает, уважает и заботится о них».