Харьковский губернатор предупреждает о вероятности терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после совещания сказал сам Балута.

«У нас есть точная информация о том, что готовятся реальная дестабилизация ситуации в Харькове 16 марта. И возможные террористические акты на территории города», - сказал он.

Балута отказался отвечать на вопрос, гражданами каких государств готовятся террористический акт. В то же время он подчеркнул, что сейчас продолжается выявление лиц, «настроенных на дестабилизацию и, действительно, которые не являются гражданами Украины, а являются гражданами Российской Федерации или гражданами каких-то других стран».

Читайте такжеВласти Харькова будет добиваться запрета пророссийского референдума-вечаГубернатор отметил, что меры безопасности принимают органы внутренних дел и Службы безопасности Украины. Кроме этого, сегодня также состоится расширенное совещание с участием представителей Минобороны и Госпогранслужбы.

Балута выразил убеждение, что референдум-вече по вопросу федерализации Харьковской области, запланированный пророссийскими организациями на воскресенье, 16 марта, будет запрещен судом и люди, которые соберутся на него, будут участвовать в незаконном массовом мероприятии.

«Мы просим жителей города и жителей Харьковской области проявлять полное спокойствие, не участвовать в массовых мероприятиях», - сказал Балута.

Как сообщал УНИАН, Харькове на площади Свободы пророссийские организации в воскресенье, 16 марта, планируют провести вече-референдум, на который будет вынесен вопрос федерализации Украины и самоопределения Харьковской области.