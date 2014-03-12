В Харькове пророссийские организации в воскресенье проведут референдум-вече

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал член исполкома объединения «Вече Харьков» Егор Логвинов.

«8 марта на митинге возле памятника Ленину было решено провести референдум-вече в городе Харькове. Он назначен на 16 марта 12.00 на площади (Свободы – УНИАН), возле Ленина. Будет лишь один вопрос – федерализация, но, я думаю, что на этом же вече мы примем резолюцию. Надеюсь, харьковчане нас поддержат», - сказал Логвинов.

По его словам, для проведения референдума-вече будут подготовлены бюллетени, на них желающие смогут указать свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и, собственно, проголосовать. Бюллетени можно будет вбросить в установленные на площади урны.

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Логвинов прибавил, что в резолюции, которую примут в воскресенье, общественные организации планируют заявить о том, что берут власть в регионе в свои руки, призывают силовые структуры к переподчинению и обращаются за помощью к России.

«Судя по всему, мы будем говорить о том, что мы полностью берем власть в свои руки. Второе, мы будем говорить, что все правоохранительные органы, все военные структуры, все хозяйственные структуры города и области должны немедленно переподчиниться исполкому (исполкому объединения «Вече Харьков» - УНИАН), и мы будем любыми средствами этого добиваться. И третий вопрос, который мы обязательно будем поднимать в резолюции, это мы будем просить вече Харькова поддержать нас в нашем обращении к соседнему государству, к России за помощью», - сказал Логвинов.

Он выразил надежду, что «людей будет очень много». Логвинов подчеркнул, что объединение «Вече Харьков» не признает власть и считает ее незаконной. Он прибавил, что в воскресенье на вече будет объявлена фамилия «народного губернатора».

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В свою очередь член исполкома «Вече Харьков» Геннадий Макаров, отвечая на вопрос, каким образом будет осуществлен контроль за тем, чтобы один человек не проголосовал больше одного раза, сказал: «Во время голосования на выборах эту проблему решить невозможно, поэтому не будьте так строги, так сказать, к референдуму».

Макаров также отметил, объединение «Вече Харьков» намеревается предложить ввести на Левобережную Украину «миротворческие контингенты России».