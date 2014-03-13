Польский депутат раскритиковал законопроекты о люстрации в Украине

Подготовленные активистами два законопроекта о люстрации в Украине не отвечают принятым в Европейском Союзе стандартам, поскольку существенно ограничивают гражданские права отдельных людей и не предусматривают процедуры апелляции.

Такое мнение выразил депутат польского Сейма от партии власти "Гражданская платформа" Марчин Швенчицкий в переданном агентству УНИАН комментарии на тему обнародованных вчера законопроектов.

"Во-первых, лишают части гражданских прав на 10 лет отдельных, уже определенных поименно или по занимаемой должности людей. Обычно только суды могут лишить гражданских прав в четко ограниченных случаях. Во-вторых - нет процедуры апелляции", - подчеркнул он.

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Депутат отметил, что в Польше люстрация означает проверку кандидатов на должности в государственных органах относительно того, сотрудничали ли они со спецслужбами в коммунистическое время.

При этом действующее законодательство не запрещает тем, кто это делал, занимать государственные должности, а проблемы возникают лишь у тех, кто подал неправдивую информацию о таком сотрудничестве.

"Например, популярный политик, который был кандидатом на пост Президента, Анджей Ольховский, признал, что сотрудничал со спецслужбами во времена коммунистической Польши", - отметил политик.

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По данным депутата, люстрационные декларации должны сдавать все, кто хочет занимать государственные должности в Польше, и затем их правдивость проверяется специальным уполномоченным.

"Если специальный уполномоченный признает, что люстрационная декларация противоречит данным в архивах, то дело направляется в люстрационный суд. Если суд признает, что эта декларация действительно была фальшивой, то ее автора лишают права выполнять публичные функции на 10 лет. Можно подать апелляцию во вторую инстанцию", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что, по последним данным, суды признали неправдивость таких деклараций 150 человек.

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Политик добавил, что в Польше были попытки запретить бывшим коммунистическим деятелям работать в государственной администрации страны, но такой закон в конечном результате не был принят.

Вчера в социальной сети «Фейсбук» были обнародованы проекты законов о люстрации в Украине, которые подготовили активисты.

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Люстрация - это одно из требований участников акций протеста, которые продолжались в Украине с ноября прошлого года и в феврале привели к смене власти в стране.

Главной целью люстрации является не допустить к власти замешенных в коррупции и преступлениях чиновников предыдущей администрации.