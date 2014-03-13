В Харькове митингуют в поддержку Кернеса. Онлайн-трансляция

В Харькове проходит многотысячный митинг в поддержку харьковского городского головы Геннадия Кернеса, вызванного сегодня, 13 марта, на допрос в Генеральную прокуратуру.

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Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы сейчас собралось, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч человек.

Участники митинга держат национальные флаги с изображением герба Харькова, а также транспаранты с надписями: “Кернес - наш мэр”, “Прочь руки вот харьковского мэра», «Аваков, руки прочь вот Г.А.Кернеса и М.М.Добкина», «Харьков за Кернеса», «Мы верим Геннадию Кернесу».

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Перед участниками мероприятия выступают руководители предприятий, депутаты областного и городского совета, представители общественных организаций и др.

Они выражают поддержку Кернесу и обращают внимание на то, как улучшилось благоустройство города за то время, когда он был мэром.

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Со сцены заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан призвала оставить Кернеса в покое и не дестабилизировать обстановку в городе.

«То, что происходит сейчас, это настолько неправильно, это настолько неестественно, это настолько неуважительно к Харькову и харьковчанам, что это может закончиться очень ненужными последствиями для Украины. Нам нельзя дестабилизировать ситуацию, мы сейчас должны быть как никогда дружескими, дисциплинированными, мы с вами как никогда должны беречь хрупкий мир в нашем городе и в нашей стране», - отметила Горбунова-Рубан, обращаясь к участникам митинга.

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Выступающие со сцены отмечают, что митинг является мирной акцией.

В то же время перед входом в Харьковскую облгосадминистрацию выстроились несколько сотен работников милиции со щитами, по периметру площади Свободы также стоят несколько автобусов с работниками милиции.

Как сообщал УНИАН, 11 марта харьковского городского голову Кернеса в статусе подозреваемый вызвали в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. Кернес был обязан появиться в 10.00 в четверг, 13 марта, в следственное управление по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, для участия в допросах. Статья, по которой открыто уголовное производство, не указывается.

Сам Кернес заявил журналистам, что его обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством.