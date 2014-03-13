РФ планирует доставить в Крым мобильные электростанции из Сочи

Уже в ближайшее время в Крым самолетами "Руслан" могут перевезти ГТЭС общей мощностью более 200 МВт, установленные в Сочи на время Олимпиады, сообщает "Коммерсантъ" ссылаясь на свои источники на энергетическом и транспортном рынках. Соответствующее решение якобы было принято на уровне руководства страны.

Издание также сообщает, что мобильными станциями нельзя закрыть всего потенциального дефицита электроэнергии на полуострове в случае отключения его Украиной.

В декабре 2013 года девять ГТЭС общей мощностью 202,5 МВт поставили в Сочи для покрытия возможных скачков нагрузок во время Олимпиады, но нужда в них так и не возникла.Согласно информации источников издания, станции должны отключить после окончания Паралимпийских игр 16 марта или же раньше.

Мобильные ГТЭС весят 150 тонн каждая и перевозятся самолетами Ан-124 "Руслан" или морем. На доставку и установку уходит два-три месяца, на полностью подготовленной площадке такая станция может быть развернута за 48 часов на минимальных параметрах. На номинальную нагрузку станции выходят за шесть минут.

Источник издания "Коммерсантъ", знакомый с ситуацией, рассказал, что сейчас рассматривается возможность участия грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" в перевозке станций на Ан-124. Представитель "Волга-Днепр" сообщил изданию, что пока официальной заявки на перевозки не поступало.