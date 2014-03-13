Экс-глава разведки: Россия не готова к войне

Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, основатель гражданского форума «Стратегия национальной безопасности Украины» Николай Маломуж

«Мы провели глубокую работу. Мы владеем глубоко ситуацией, стратегические намерения России, мы все изучали. Действительно ли Россия осмелится применить военные силы? По нашей информации, Россия не готова в настоящее время это сделать. Она нагнетает ситуацию, но переход в масштабную войну - это угроза не только Украине, но и России и всему миру», - сказал эксперт.