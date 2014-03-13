Германия принимает на лечение пострадавших на Майдане бойцов Внутренних войск

Сейчас решается вопрос о лечении бойцов Внутренних войск в Швеции и Турции, сообщила пресс-служба ВВ МВД.

По сообщению, в целом в этот день на лечение в Германию отправили специальным медико-эвакуационным самолетом немецких Вооруженных сил 24 украинца, тяжело раненных в ходе противостояния.

В последнее время ряд европейских стран приняли к себе на лечение раненых в противостояниях в центре Киева.