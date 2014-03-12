Почти треть украинцев доверяют НАТО - опрос

Почти треть опрошенных украинцев доверяют НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты общенационального опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

По данным опроса, НАТО по состоянию на начало марта доверяют 29,7% респондентов (24,2% - скорее доверяют, 5,5% - доверяют полностью). При этом в прошлом году Североатлантическому альянсу доверяли 18% украинцев.

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Проведенное исследование также оценивает уровень доверия к должностным лицам Европейского Союза и Российской Федерации.

Так, в начале марта представителям ЕС склонны доверять 35,7% опрошенных, не доверяют – 42,9%. Власти России доверяют 23,2%, не доверяют – 68,8% респондентов.

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Опрос проводился 1 - 6 марта во всех областях Украины, Крыма и в Киеве. Всего было опрошено 2 тыс. 99 респондентов. Отклонение составляет 1,31 – 2,18%. Метод получения информации: индивидуальное интервью.