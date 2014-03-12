Украина должна положить конец краткосрочным стратегиям - Томбински
По мнению Томбински, Украина имеет потенциал, чтобы делать вклад в мировую экономику и не быть только получателем международной помощи.
Украина должна положить конец краткосрочным стратегиям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил председатель Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбински.
По его словам, Украина должна усилить собственный суверенитет и лучше использовать собственный потенциал.
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"Сейчас мы видим, каким образом неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС повлияло на украинский суверенитет. Это стоимость бездействия, которая сейчас очевидна. Это стоимость бездействия предыдущего правительства и Президента Украины", - заявил дипломат.
Как сказал Томбински, Европейский Союз имеет большой опыт того, как спасать разные страны из кризисных ситуаций.
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При этом он отметил, что Украина - нормальная страна, которая имеет такие же проблемы, с которыми можно столкнуться в разных уголках мира.
"Нужно искать решения, которые являются приемлемыми, проверенными и которые дают результаты в определенных обстоятельствах. Нужно положить конец краткосрочным стратегиям, микроменеджментовым проблемам. Украине не хватало долгосрочной перспективы, долгосрочной стратегии", - убежден Томбински.
По его словам, Украина имеет потенциал, чтобы делать вклад в мировую экономику и не быть только получателем международной помощи.