В Херсонской области готовятся принимать эвакуированных крымчан

В Херсонской области готовятся в случае необходимости принимать эвакуированное население из АР Крым.

Как сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, председатель ОГА Юрий Одарченко во вторник, 11 марта, проведел оперативное совещание, на котором рассматривались вопросы готовности санаторно-курортных учреждений Генического и Скадовского районов в случае необходимости принять переселенцев из АР Крым.

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Так, в ходе совещания начальник управления по вопросам гражданской защиты ОГА Алексей Сулимов указал на то, что уже определены санаторно-курортные учреждения Скадовского и Генического районов для размещения эвакуированного населения общим количеством 3635 койко-мест.

Кроме того, определены 4 автотранспортных предприятия, способные предоставить 120 пассажирских автобусов для перевозки эвакуированного населения. Каждый райцентр области в случае необходимости способен поставить по 10 автобусов.

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Медицинская служба, в свою очередь, готова к развертыванию дополнительных коек в медицинских учреждениях и пансионатах, приближенных к путям эвакуации районах области общим количеством 449 койко-мест.

В свою очередь, силовые структуры, таможня, санитарно-эпидемиологическая и медицинская службы области готовы обеспечить надлежащие пропускной и карантинный режимы.

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Территориальное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области готово предоставить 50 армейских палаток для организации работы сборных эвакуационных пунктов и для временного размещения в них эвакуированного населения.

С целью обеспечения своевременного оповещения органов управления, сил гражданской защиты и населения 5 марта была проведена оперативная проверка состояния готовности к применению по назначению пунктов управления и региональной системы централизованного оповещения.