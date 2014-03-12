Геополитическое сумо в Крыму

Любой, кто предполагает, что в Крыму сегодня проявляется спорадическая реакция Кремля на смену власти в Киеве, серьезно ошибается. Владимир Путин и его исполнительная команда пытаются исправить по собственному пониманию последствия крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века, как российский президент назвал распад Советского Союза.

Крым в качестве объекта агрессии выбран не случайно. Во-первых, возможность присоединения полуострова к России в тамошнем обществе воспринимается с подъемом и энтузиазмом, чему на руку давнишний статус «всесоюзной здравницы». Во-вторых, в отношениях с центральной украинской властью АРК - очевидное «слабое звено», и это нет смысла скрывать. В-третьих, Украина сегодня выглядит «больным человеком Европы», и Россия с удовольствием берет на себя роль то ли хирурга, готового «ампутировать ненужное», то ли организатора международного консилиума по внешнему управлению Украиной. По этому вопросу у Владимира Путина еще нет ясности, многое будет зависеть от развития ситуации на полуострове. И даже самая эффективная украинская власть, легитимность которой наотрез отказываются признавать в Кремле, не способна за недели исправить промахи и недочеты, накапливавшиеся годами по линии Киев – Симферополь.

К тому же в активе у властелина Кремля – многочисленные давно прикормленные украинские политики и крымские марионетки. На вторых нет смысла обращать внимания, а вот первых целесообразно коснуться. Виктор Янукович, обладавший огромными президентскими полномочиями, на поверку оказался алчным исполнителем кремлевского либретто, в котором он не допускал отступления от заданной линии. Результатом стали разваленные армия и спецслужбы крупнейшей европейской страны, которая находится на российской газовой игле и может «похвастаться» позицией экономического аутсайдера Старого Света. У России развязаны руки, она в упор не видит попыток противодействия в Украине. Даже февральское бегство Януковича Москва пытается использовать в собственных интересах. Давнишние тесные контакты Владимира Путина с Юлией Тимошенко заставляют предположить их возможное продолжение и в ближайшем будущем. Юлия Владимировна благоразумно отступила на второй план и позволяет раскручиваться идее о переносе президентской кампании на более поздний срок.

Энергичные закулисные действия России в Украине позволили ей реализовывать поливариантный сценарий, играя с Киевом в кошки-мышки. Становится все более очевидным, что резкий отказ украинского правительства от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года – часть продуманного плана по дестабилизации ситуации, в котором не все пошло по кремлевскому сценарию, но результаты можно признать удовлетворительными для России. Теперь у нее есть «президент в отъезде» Виктор Янукович, легитимность которого признает только РФ, неопознанные только Россией «зеленые человечки», наводнившие Крымский полуостров, масштабная информационная война против Украины, идущая одновременно по нескольким направлениям. Показательный факт: Россия старательно копирует в формате попурри действия Запада во время событий в Ираке, Ливии, Сирии, словно показывая, что она уже выросла из коротких штанишек и готова к собственной большой геополитической игре.

Полагаю, только мужество и верность присяге украинских военных заставили обратить внимание на Крым и грозных из-за океана США, и традиционно неспешного ЕС. Внешние центры влияния на этот раз оказались довольно резкими, поскольку тамошние аналитики просчитали, что действия России серьезно угрожают всему установившемуся в мире порядку, способны разрушить систему сдержек и противовесов в многополярном мире, один из полюсов которого возомнил себя пупом Земли. Геополитическое сумо в Крыму в российском исполнении нисколько не напоминает внешнеполитическое дзюдо, которое ожидали от Путина. Он оказался куда примитивнее, нахрапистее и резче. Задача-минимум российского президента: дестабилизировать ситуацию в Украине, без которой полноценное возобновление российского влияния представляется нереальным, задача-максимум – выйти на качественно новый уровень восприятия России в окружающем мире.

Вряд ли кто-нибудь возьмется окончательно предсказать последствия масштабного российского натиска в Крыму – слишком многое зависит от воли одного человека, рациональность мышления которого оценивают по-разному. Путин не случайно пошел ва-банк именно сегодня, когда Россия стабилизировала ситуацию внутри страны, но столкнулась с угрозой выхода на европейский рынок сланцевого газа, способного вытеснить «голубое золото» «Газпрома». Он играет размашисто и масштабно, стремясь навязать свои правила игры не только Украине и Восточной Европе, но и всему миру.

Будем откровенны: адекватный ответ Украины на агрессивные действия России в краткосрочной перспективе маловероятен, без помощи мирового сообщества в сложившейся ситуации нам не обойтись. Однако уже в среднесрочной перспективе мы получили шанс на формирование политической нации в качестве альтернативы проекту «русского мира». Конечно, в том случае, если Киеву удастся найти ответ на брошенный ему Москвой вызов, и пролить немало пота и слез для модернизации государства.

Евгений МАГДА