В Тернополе неизвестные подожгли палатку автомайдановцев

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сообщение о данном инциденте поступило в милицию от самих пострадавших.

Установлено, что пожар произошел сегодня на трассе при выезде из города в Хмельницком направлении, на момент пожара в палатке находилось два человека. Никто из них не пострадал, огонь повредил лишь павильон и некоторые личные вещи автомайдановцев.

Место пожара также осмотрели специалисты райотдела чрезвычайных ситуаций. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Правда, в палатке правоохранители обнаружили легковоспламеняющиеся вещества и самодельный обогревательный прибор, что является грубым нарушением правил пожарной безопасности.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство возбуждено по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).