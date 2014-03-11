МИД вручило ноту России с требованием вывести десантные корабли Балтийского флота

Министерство иностранных дел Украины вручило очередную ноту Посольству РФ в Украине, в которой требует, чтобы десантные корабли Балтийского флота Российской Федерации безотлагательно покинули территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“Сегодня в МИД был вызван представитель Посольства Российской Федерации в Украине для вручения очередной ноты”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, в ноте подчеркивается, что деятельность указанных кораблей несет угрозу силой суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, в связи с чем не может расцениваться как реализация мирного прохода, предусмотренного ст. 17 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Перебыйнис напомнил, что ранее МИД уже передал ноту российской стороне относительно выведения из территории Украины больших десантных кораблей Балтийского флота Российской Федерации, которые нарушили государственную границу Украины, зайдя в Севастополь без согласования с компетентными органами Украины, и продолжили противозаконный ввоз на территорию Украины боевой техники и военнослужащих Вооруженных сил России, которые используются для расширения интервенции на территории Крыма.

“Украина требует, чтобы корабли безотлагательно покинули территориальное море Украины“, - подчеркнул Перебыйнис.

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Он отметил, что ведение кораблей, военной техники и Военно-Морских сил Российской Федерации в Украину вне пределов соглашения между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ от 1997 года и других договоров нарушают положения действующего законодательства Украины, двусторонних украинско-российских договоров и международных правовых актов, в которых провозглашается принцип территориальной целостности государства и нерушимость его границ.