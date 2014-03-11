Очередное заседание Совбеза ООН по Украине завершилось безрезультатно

По итогам совещания, проходившего за закрытыми дверями, постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин заявил, что на сессии не было "ничего нового", пишет ИТАР-ТАСС.

Председатель Совбеза в марте - постпред Люксембурга Сильви Лукас, подводя итоги заседания, сообщила, что одним из главных предметов дискуссии был предстоящий референдум в Крыму, который вызвал неоднозначную реакцию среди членов СБ.

В свою очередь, постпред Франции Жерар Аро настоял на необходимости продолжения встреч в СБ, даже если они пока безрезультатны.

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"Если есть возможность принести хоть какую- либо пользу, ее нельзя упускать, так как иначе мы рискуем прийти к еще более худшему сценарию", - отметил Аро. Он также выразил уверенность, что кризис "можно урегулировать мирным путем".

Дипломат поддержал идею проведения встречи членов СБ с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, которая, по некоторой информации, может состоятся в этот четверг, 13 марта.

"Будет полезно услышать его оценку ситуации в Украине, и каковы намерения правительства", - сказал Аро.