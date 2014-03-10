США не готовы признать результат референдума в Крыму - посол

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Любое увеличение объема автономии полуострова должно происходить через четкий, прозрачный и конституционный процесс, а не под дулом автомата. США не готовы признать результат референдума 16 марта. Мы настроены в дальнейшем рассматривать Крым как неотъемлемую часть Украины», - сказал посол.

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По словам Пайетта, «для США наибольшим приоритетом является очередная возможность подтвердить нашу поддержку территориальной целостности Украины. Я в восторге от того, что увидел вчера, когда люди собрались, чтобы показать поддержку единой Украины, а лидеры политических партий сделали заявления на востоке и юге страны. Сегодня утром я был поражен, когда прочитал, что кто-то сжег флаг ФК «Шахтер», и убежден, что те, кто это делали, не из Украины. Очевидно, что сейчас ведется активная кампания, направленная на подстрекательство к разделу Украины, и лучшим призывом сегодня был бы призыв к единению всех регионов Украины».

Комментируя кризис в Крыму, Пайетт отметил: «На наш взгляд, не существует военного варианта разрешения ситуации в Крыму. Этот кризис должен быть решен дипломатическим путем. Я был поражен храбростью и решительностью, которую проявили украинские войска в ответ на провокации».

По поводу санкций, введенных Соединенными Штатами, Пайетт заметил: «Мы ввели ряд разных санкций и готовы дополнить их другими. Мы осуществляем поддержку в трех измерениях. Первое – это решение о предоставлении финансовой помощи на миллиард долларов, которое очень быстро проходит согласование в Конгрессе и Сенате. Второе заключается в сотрудничестве с Национальным банком Украины по техническим моментам финансовых санкций. И в конце, мы готовы заниматься расследованием фактов самодержавия Виктора Януковича. ФБР, Департамент юстиции и Министерство финансов США уже имеют свои группы на местах в Украине для работы с украинскими коллегами с тем, чтобы раскрыть финансовые преступления режима. В феврале 2014 года США объявили о визовых санкциях против ряда лиц по всей вертикали власти, которые являются ответственными за преступления против Майдана и расстрелы на улице Институтской. Кроме того, на прошлой неделе Белый дом объявил о новых аннулированиях виз в связи с нарушением территориальной целостности в результате вторжения в Крым. На прошлой неделе Белый дом обнародовал также дополнительный инструмент – Исполнительный совет, который обеспечивает дополнительный механизм применения санкций к лицам, причастным к кризису в Крыму. Белый дом не сообщил, каким образом этот инструмент будет работать, поскольку в дальнейшем продолжается его рассмотрение, однако он выражает наши решительные намерения усилить последствия для России и лиц, причастных к нарушениям норм международного права».