Спикер ВР АРК оперирует мифическими опросами и пугает крымчан - СМИ

Более 80% жителей Крыма могут проголосовать за вхождения полуострова в состав России. Об этом заявил спикер АР Крым Владимир Константинов российским СМИ, пишет Украинская правда.

"Более 80% жителей Крыма за вхождение в состав России. Это данные фокус-групп вчерашнего дня", - заявил он.

"Явка на референдуме о статусе Крыма будет достаточно высокой", - сказал Константинов.

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Кроме того, спикер крымского парламента распространил свое обращение к жителям Крыма.

В нем он, в частности, отметил, что дальнейшее пребывание Крыма в политическом поле Украины "угрожает крымчанам физическим уничтожением".

"Крым исчерпал возможности добиться достойного статуса в составе Украины. Дальнейшее наше пребывание в политическом поле этого государства грозит крымчанам не просто унижениями и дискриминацией по культурному и этническому принципу, а самым буквальным физическим уничтожением", - пишет Константинов.

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Именно поэтому он призвал крымчан проголосовать на референдуме 16 марта за вхождение АРК в состав России.

Спикер заверил, что россияне помогут адаптироваться жителям Крыма, и уже наработаны программы поддержки "для учащихся, бюджетников, пенсионеров".

"Мы должны быть готовы перейти на более высокие социальные стандарты чем те, которые существовали в независимой Украине", - говорится в сообщении.

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Как известно, 6 марта Верховная Рада Крыма проголосовала за назначение референдума о присоединении Крыма к Российской Федерации на 16 марта.

Кроме того, парламент АРК принял решение о вхождении автономии в состав России.

В тот же день и.о. президента Александр Турчинов остановил это решение своим указом.