В Крыму разрабатывают план действий на случай отключения воды или электроэнергии

У нелегальных властей Крыма есть варианты решения вопроса электро- и водоснабжения в случае отключения из Киева, заявил в интервью РИА Новости самоназванный председатель Совета министров Автономной республики Крым Сергей Аксенов.

"Работаем над антикризисными мероприятиями, в том числе с российскими коллегами. Например, есть вопрос, что делать в случае отключения электроэнергии? Хотя у Украины нет оснований нас отключать: у Крыма нет задолженности ни за газ, ни за воду, ни за свет. С точки зрения экономики мы в правовом поле, никаких проблем нет", — сказал он.

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Тем не менее Аксенов не исключает, что крымским властям придется готовиться к решению проблемы дефицита энергии. "А если будут диверсии, если просто из вредности нас захотят отключить — они настроят жителей Крыма против себя и ситуация зайдет в тупик", — считает он.

Нелегитимный премьер Крыма подчеркнул, даже в такой ситуации "у нас есть варианты, в том числе с учетом помощи наших (российских) коллег, как добиться, чтобы крымчане не испытывали недостатка в электроэнергии, воде, тепле".

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Как ранее сообщал УНИАН, окружной административный суд Киева признал незаконными решения крымского парламента о назначении Аксенова премьером и проведении референдума.

5 марта Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия о задержании председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Сергея Аксенова.