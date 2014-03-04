Суд признал незаконными назначение Аксенова премьером и проведение референдума в Крыму

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Генеральной прокуратуры Украины о признании противоправными и отмене решений Верховной Рады Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращения ее деятельности, назначение Сергея Аксенова на должность председателя Совета министров АР Крым, а также организации и проведения местного референдума по вопросам совершенствования статуса и полномочий автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, соответствующее решение суд принял сегодня, 4 марта.

Читайте такжеНардепы договорились с крымскими коллегами о расширении автономии АРК - ШуфричТаким образом, суд остановил действие этих решений крымского парламента, поскольку согласно ч. 5 ст. 118 Кодекса административного судопроизводства Украины, исполнение решений суда по вопросам обеспечения административного иска осуществляется немедленно, подчеркнули в Главном управлении представительства в суде, защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Генпрокуратуры.

Таким образом, административным судом вышеуказанных решений ВР АР Крым, все действия и решения Аксенова как руководителя Совета министров Крыма и от имени этого органа являются незаконными и считаются такими, которые совершены без соответствующих правовых оснований, подчеркнули в ГПУ.

Также, по данным пресс-службы, сегодня Луганский окружной административный суд остановил действие решения Луганского областного совета, удовлетворив ходатайство прокурора по обеспечению иска о признании противоправным и отмене решения областного совета от 02.03.2014 № 23/1 «Об обращении депутатов Луганского областного совета», принятого с превышением предоставленных Конституцией и Законами Украины полномочий.

Определением суда действие указанного решения в части признания нелегитимными центральных органов исполнительной власти, сформированных Верховной Радой Украины, приостановлено до вступления в законную силу решения по административному делу.

Дело для разбирательства назначено на 13 марта 2014 года.