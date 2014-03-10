Парламент Крыма не признает назначенного Турчиновым начальника СБУ региона

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявили в пресс-центре крымского парламента.

«Крым неоднократно заявлял, что акты, принимаемые вне конституционного поля Украины новоиспеченными киевскими лжевластями, не имеют на территории Автономной Республики Крым юридической силы. Так называемый ”исполняющий обязанности” президента Украины Турчинов осуществил нелегитимное назначение начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Абсалямова путем издания указа», - заявляет пресс-центр крымского парламента.

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«Учитывая правовой коллапс в Украине, действуя в условиях крайней необходимости, для обеспечения прав и свобод жителей автономии, национального и гражданского согласия, охраны правопорядка и общественной безопасности постановлением Верховного совета Автономной Республики Крым от 6 марта ”Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти Автономной Республики Крым” была создана Служба безопасности Автономной Республики Крым, начальник которой назначен в соответствии с Конституцией АРК и Регламентом Верховного Совета Крыма», - подчеркивает ВС автономии.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма 6 марта утвердил Петра Зиму на должности начальника Службы безопасности в Крыму.