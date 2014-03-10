Прокуратура контролирует расследование фактов нападений на журналистов в Крыму

Органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в процессах по фактам нападении на журналистов в Крыму на протяжении последних суток.

Как сообщили УНИАН в пресс - службе Генеральной прокуратуры Украины, так , продолжается расследование факта препятствования законной профессиональной деятельности корреспондента Интернет газеты ООО «Русская Планета » , а также по фактам нападения на журналистов телеканала «Интер» и газеты «Катмирия».

«Корреспондент Интернет газеты ООО «Русская Планета» был избит неустановленными лицами у входа на территорию военной части «Воздушной обороны» - А2355 в г.Севастополе.

Милиция открыла производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст . 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», - отметили в ГПУ.

Кроме того, открыто производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст . 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) , ч. 2 ст . 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины по фактам нападению на журналистов телеканала «Интер» и газеты «Катмирия».

«Указанные лица был ограблены вблизи военной части № 2253. Планируется объединение указанных производств и их направления по подследственности в УМВД в г. Севастополе», - от метили в пресс-службе.

Читайте такжеВ ОБСЕ осудили цензуру и избиения журналистов в Крыму

Также начато расследование по факту похищения председателя общественного активиста, одного из координаторов движения «Евромайдан -Крым» Андрея Щекуна.

«Производство открыто Железнодорожным районным отделом Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в АР Крым по признакам уголовного преступления , предусмотренного ч. 1 ст . 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)», - сообщили в ГПУ.