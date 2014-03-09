В Луганске митингующие ворвались в ОГА и требуют отставки губернатора

В Луганске участники пророссийского митинга ворвались в здание областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас часть митингующих находится внутри, из окон 2-го и 3-го этажей здания вывесили государственные флаги России и Беларуси, а также красный флаг с серпом и молотом.

Сейчас у здания ОГА находится около 3 тыс. человек.

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К митингующим вышел новоназначенный губернатор Михаил Болотских, однако он не смог выступить из-за неисправного громкоговорителя.

Затем к митингующим вышел один из активистов который заявил, что у губернатора нет полномочий для того, чтобы инициировать местный референдум, однако такие полномочия есть у главы облсовета Валерия Голенко, с которым он не может сейчас связаться.

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После этого один из активистов сообщил, что сейчас губернатор области Болотских пишет заявление об отставке. Милиционеры в полной экипировке полностью покинули здание, собравшиеся встретили их приветственными криками: «Милиция с народом».

Как сообщал УНИАН, в Луганске около 12.00 одновременно началось два митинга: митинг в честь 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко и митинг пророссийких активистов.

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В митинге в честь 200-летия со дня рождения Шевченко приняло участие около 1 тыс. человек. Среди них были сторонники ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода», а также жители города, поддерживающие единую Украину.

На противоположной стороне у Пилона Славы начался пророссийскй митинг. Собравшиеся держали флаги Российской Федерации, а также транспаранты «Луганщина за референдум» и др.Около 12.30 пророссийские активисты двинулись через улицу, и силой вытеснили активистов проукраинского митинга с площади. Многие из них разбежались.

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Потом митингующие направились к зданию ОГА и пытались сломать дверь в помещение. Один из митингующих прорвался на крышу здания и под приветственные крики «Донбасс!» и «Россия!» снял и разорвал Государственный флаг Украины, водрузив вместо него российский триколор.

Справка УНИАН. 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал Указ о назначении Михаила Болотских председателем Луганской областной государственной администрации.

Другим указом Турчинов уволил Владимира Пристюка с должности председателя Луганской областной государственной администрации.