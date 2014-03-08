Колонна военной техники покинула Львов

В то же время в Западном региональном медиацентре Министерства обороны Украины рассказали, что проводятся "тренировки".

О передвижении колонны ZAXID.NET сообщили очевидцы.

Руководитель Западного регионального медиацентра Министерства обороны Украины подполковник Александр Поронюк сказал, что военные проводят "тренировки". Однако, сообщать детали отказался, назвав это военной тайной.

Александр Поронюк попросил жителей с пониманием отнестись к передвижениям военной техники по территории области. «Большая просьба, чтобы в колонны не «вклинювались» автомобили. Военные проводят тренировки», - сказал он.