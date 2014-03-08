Британия пообещала Украине поддержку ЕС в уменьшении зависимости от российского газа

14:35, 08 марта 2014
Политика
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Посол Великобритании Саймон Смит считает, что Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза в вопросе уменьшения зависимости от поставок российского газа.

Саймон Сміт, посол Британії

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что поскольку этот вопрос не новый, то возможны разные варианты уменьшения такой зависимости, которые нужно рассматривать очень быстро.

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«Например, меры по реверсным поставкам газа или рассмотрение альтернативных источников газа для Украины. Это вопрос ускорения решения вопроса как можно уменьшить зависимость от российского газа», - добавил посол.

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