Британия пообещала Украине поддержку ЕС в уменьшении зависимости от российского газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что поскольку этот вопрос не новый, то возможны разные варианты уменьшения такой зависимости, которые нужно рассматривать очень быстро.

Читайте такжеСША помогают Украине сократить зависимость от поставок сырья из России - Белый дом

«Например, меры по реверсным поставкам газа или рассмотрение альтернативных источников газа для Украины. Это вопрос ускорения решения вопроса как можно уменьшить зависимость от российского газа», - добавил посол.