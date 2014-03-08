Янукович считал себя царем, все панически боялись делать ему замечания - охранник экс-президента
Вячеслав Заневский, бывший гражданин РФ, который с середины 2008 до конца 2012 года в формальном статусе внештатного советника Президента возглавлял Службу безопасности Виктора Януковича.
Он рассказал в программе "Знак оклику" про бывшего шефа, его привычки, его ближайшее окружение, спецслужбы РФ и Украины, силовые спецподразделения СБУ, УДО, МВД и про снайперов на Майдане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТВі.
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По словам Заневского, сразу после инаугурации Янукович* изменился, стал высокомерным и надменным. "Наверное, самый большой минус я вижу, что человек (Янукович - ред.) стал царем. А разница между президентом и царем в том, что у царя не может быть все плохо", - заявил бывший главный охранник Януковича (см. 28 минуту видео).
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Он также считает, что тяга Януковича к чрезмерному богатству - это следствие детских комплексов и тюремного прошлого. Заневский подтвердил, что Янукович мог применить физическую силу к своим подчиненным. Из-за чего, все панически боялись делать экс-президенту замечание или идти к нему с плохими новостями.