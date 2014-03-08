После ареста Губарева в Донецке митингующих уменьшилось в десятки раз

Это произошло после вчерашнего ареста их лидера Павла Губарева, сообщает ТСН.

Так называемый самопровозглашенный губернатор Донетчины проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такую меру пресечения ему избрал Шевченковский райсуд Киева.

Теперь действия митингующих координирует жена Губарева, причем, уже, как сама говорит, из России. На сегодня она через соцсети собирала акцию за освобождение ее мужа, но на площади перед облгосадминистрацией пришли уже не тысячи, как раньше, а едва сотня людей.

Само госздание до сих пор в окружении силовиков. Центральный вход перекрыт грузовиками, а на лестнице дежурят спецназовцы в полной экипировке.