В ГПУ призывают граждан сообщать о коррупционных действиях работникам прокуратуры

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Генпрокуратуры по поводу назначения новых областных прокуроров, «в связи с тревожными событиями, которые разворачиваются на территории нашего государства, украинцы должны объединиться вокруг внешних вызовов, отбросить распри, обуздать эмоции, которые сеют недоверие, отчаяние и лишают новое гражданское общество его основ – трезвого рассудка и большого государственно-созидательного потенциала. В настоящее время наше государство, за будущее которого боролись миллионы граждан, оказалось между угрозами сепаратизма и иностранной интервенции. В таких условиях восстановление законности, порядка, восстановление прозрачной и справедливой вертикали власти – первоочередные задачи».

«В связи с попытками дестабилизации ситуации в отдельных регионах страны и попытками искусственно создать гражданское противостояние сверхважной задачей является обеспечение нормального функционирования правоохранительных органов, судебной системы и органов надзора за обеспечением правопорядка. Вместе с тем, мы убеждены, что каждое должностное лицо должно находиться под пристальным контролем своих коллег и общественности. Поэтому призываем граждан, которые будут иметь информацию о коррупционных действиях работников прокуратуры, обращаться по телефонам: (044) 200-79-87,(032) 235-44-69», - говорится в заявлении.

В ГПУ заверяют, что вся предоставленная информация будет проверена службой внутренней безопасности Генеральной прокуратуры, а незаконным действиям таких работников будет дана надлежащая правовая оценка и в случае необходимости – приняты меры реагирования.

«На фоне новых вызовов, которые появились перед нашим обществом и новой украинской властью, Киев как столица и все областные центры как пример сплоченности и гражданского сознания – должны стать образцами правопорядка для всей Украины», - убеждены в Генпрокуратуре.