Луганская милиция заявляет о готовящемся захвате областной прокуратуры и УМВД

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, эту информацию правоохранители получили от анонимного источника.

В четверг, 6 марта, в 14:30 в Ленинский райотдел милиции Луганска поступило анонимное сообщение от женщины, которая сообщила, что в социальной сети «Вконтакте» общественная организация «Луганская Гвардия» предупреждает, что 9 марта во время проведения митинга возможна попытка захвата прокуратуры Луганской области и ГУМВД Украины в Луганской области.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Стоит отметить, в воскресенье, 9 марта, в Луганске возле памятника Тарасу Шевченко общественность собирается отметить чтением стихов 200-летие со дня рождения кобзаря. В этот же день запланировано традиционное Народное вече, а также собрание сторонников присоединения Луганской области к Российской Федерации.