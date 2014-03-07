"Фактор НАТО" в Украине создает дополнительный элемент напряженности - МИД РФ

"Считаем крайне опасными попытки привнести в и без того сложную и хрупкую ситуацию в Украине «фактор НАТО», который создает дополнительный элемент напряженности, подрывая перспективы нормализации обстановки", - сказал Лукашевич.

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По его словам, решение Совета НАТО приостановить проведение встреч в рамках практического сотрудничества с Россией свидетельствует о «предвзятом и тенденциозном подходе в анализе причин и следствий событий в Украине».

Лукашевич считает, что намерение ограничить работу по согласованным направлениям и проектам взаимодействия в реагировании на общие для стран-членов Совета Россия-НАТО (СРН) вызовы и угрозы - терроризм, пиратство, кризисы, экстремизм, природные и техногенные катастрофы, а также по Афганистану и сирийскому химоружию - противоречит здравому смыслу. В СРН нет проектов и программ сотрудничества, которые были бы в интересах только России или стран-членов Альянса, уверен Лукашевич.

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Он отметил, что развитию «всепогодного» политического диалога на площадке СРН с российской стороны неоднократно давались необходимые разъяснения, в т.ч. по мероприятиям для обеспечения безопасности объектов Черноморского флота РФ в Крыму.

"Но, судя по всему, возобладали рефлексы прошлого, которые не позволили объективно разобраться в происходящем", - сказал он.