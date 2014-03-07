В Украину из России не пропустили уже более 1,5 тыс. человек

С начала проведения спецоперации “Граница” в Украину с территории Российской Федерации не пропустили более 1,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя оперативной группы “Восток” Государственной пограничной службы Украины Александр Жданенко.

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“Эта операция проходит в основном на восточной границе, также на украинско-белорусском участке границы, также на Приднестровском участке границы. Ежедневно мы выявляем большое количество людей, граждан Российской Федерации, которые едут в Украину с целью участия в провокационных мероприятиях экстремистского характера. С начала операции мы выявили и не пропустили на территорию Украины более 1,5 тыс. таких человек. Только за сегодняшние сутки мы не пропустили 477 человек. В основном на участках Харьковского, Сумского, Донецкого и Черниговского направления”, - сообщил Жданенко.

Он сказал, что у задержанных и возвращенных в Россию лиц пограничники обнаруживают металлические и резиновые палки, газовые баллончики, маски, камуфляжную одежду.

Также Жданенко сообщил, что многие люди, которые едут в Украину с целью воевать, дезинформированы российскими СМИ, “где идет откровенная провокация относительно ситуации в Украине”.

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По словам Жданенко, на украинско-российской границе было арестовано около 10 граждан РФ, у которых пограничники обнаружили предметы, которые свидетельствуют, что эти граждане въезжали в Украину с целью принятия участия в силовых действиях. Он уточнил, что таких людей пограничники передают Службе безопасности Украины, которая затем запрещает им въезд на территорию Украины.

Как сообщил Жданенко, обо всех таких случаях украинская сторона сообщает своим коллегам - пограничникам из России, однако оттуда не получает никакой реакции.

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Кроме того, заместитель руководителя оперативной группы “Восток” отметил, что в основном подозрительные лица с территории России пытаются проникнуть в Украину на железнодорожном транспорте. “В железнодорожных пунктах пропуска мы обнаруживаем основную часть таких людей”, - отметил он.

Также Жданенко сообщил, что еще один контроль украинские пограничники осуществляют на въезде в Крым.