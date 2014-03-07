В Раде признали неспособность Украины дать военный отпор России в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве.

По словам Кошулинский, «проблема в том, что Украина сегодня не в состоянии качественно дать отпор в военной форме, учитывая то состояние, которое оставил после себя режим в Вооруженных силах и СБУ». «Это фактически выхолащивание специалистов-государственников», - добавил он.

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Кошулинский отметил важность того, чтобы другие государства на выполнение Будапештского референдума оказали давление на Россию, которая является агрессором.

Как заявил Кошулинский, власти Украины «действует сейчас исключительно дипломатическими путями, минимизируя любые силовые сценарии в направлении эскалации военного конфликта в Крыму».