В Черновцах граждан призывают добровольно сдать украденное оружие

Новый начальник милиции Черновицкой области Валерий Зинченко призвал граждан в 15-дневной срок добровольно сдать оружие, которым они завладели во время массовых беспорядков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам во время своего назначения на новую должность.

«Хотел бы, пользуясь случаем, сообщить информацию об оружии, которое во время последних событий пропало в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Все оно сейчас на руках и должно быть сдано. Во Львовской области пропало 867 единиц оружия. Из них 781 — пистолет Макарова. 25 автоматов Калашникова. Также РПК — штурмовой пулемет, две снайперских винтовки Драгунова. В Тернопольской области — 867 единиц оружия. По имеющейся информации пропало 12 тысяч патронов», - сообщил он.

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Зинченко утверждает, что нет гарантии, что этого оружия нет на территории Черновицкой области.

«Обращаюсь ко всем гражданам, которые это оружие имеют и хранят, чтоб они вернули его в 15-дневной срок. За добровольную сдачу этого оружия в этот срок не будет уголовной ответственности. Это очень важный вопрос», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, работники милиции Львовской области также продолжают принимать от граждан оружие, захваченное во время погромов 19 февраля в райотделах милиции Львова.

26 февраля во Львовской ОГА открыли Единое окно приема оружия и боеприпасов, которыми завладели граждане во время массовых беспорядков.