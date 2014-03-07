В Москве рассмотрят вопрос о заочном аресте Яроша

Басманный суд Москвы 12 марта рассмотрит вопрос о заочном аресте лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, объявленного в международный розыск. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в суде.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре исключают возможность выдачи Яроша России

"Ходатайство следователя об избрании Ярошу меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд и будет рассмотрено 12 марта", - сказал представитель суда. Он отметил, что в связи с тем, что Ярош находится за пределами РФ, судебное заседание пройдет в заочном режиме.

Как ранее сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, "Главным следственным управлением СК РФ вынесено постановление о привлечении лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации".

Читайте такжеЯрош заверил посла Израиля в толерантности "Правого сектора"

По мнению следствия, в своих выступлениях Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России.