Пискун считает, что прокуратура Крыма должна открыть уголовное дело в отношении командования ЧФ РФ

Об этом Пискун заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Прокуратуре Крыма нужно немедленно начать уголовное производство в отношении командующего Черноморским флотом Российской Федерации, его заместителей и офицеров, которые оказывают поддержку незаконным воинским формированиям на территории автономии и захватывают государственные учреждения. Эти люди (офицеры ЧФ РФ - УНИАН) превышают свои служебные полномочия. Более того, они присвоили себе властные полномочия, вообще не присущие им», - считает экс-генпрокурор.

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По словам Пискуна, такие действия являются уголовно наказуемыми.

«Поэтому необходимо возбуждать уголовные дела и предъявлять им обвинения, возможно, даже заочно. Кроме того, нужно объявлять офицеров и моряков ЧФ РФ в международный розыск через Интерпол, как людей, которым предъявлены обвинения в уголовных преступлениях, совершенных на территории Украины», - сказал он.

Кроме того, по мнению Пискуна, Верховная Рада должна принять закон, согласно которому, те, кто добровольно сдаст оружие в местное отделение милиции, не будет преследоваться за незаконное хранение и ношение оружия, то есть избежит уголовного наказания.

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«Прокуратура должна сообщить людям, что этот закон будет применяться ко всем, кто сдаст оружие, к примеру, до 15 марта. Те же, кто после этого срока будет задержан с оружием, будут привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнул экс-генпрокурор.

При этом Пискун добавил, что это относится как к гражданам Украины, так и гражданам других государств, которые сегодня принимают участие в незаконных вооруженных формированиях по всей территории Украины.