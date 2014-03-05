СМИ: Россия научилась делить страны у Запада

Россия научилась игнорировать международное законодательство и разделять страны именно у Запада. Об этом пишет профессор международного права Арасели Мангас Мартин из Университета Комплутенсе на страницах газеты El Mundo. Об этом сообщает ТСН.ua.

"Вооруженное вторжение одной страны на территорию другой, в любом случае, всегда является злостным нарушением международного права. Пытаться оправдать "вторжение ради добра" стратегическими интересами или гуманитарными причинами означает создать ситуацию, когда противник поступит точно так же", - заметил Мартин.

Он подчеркивает, что Россия научилась нарушать международное законодательство именно у НАТО и стран Запада.

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"Россия очень быстро переняла манеру не обращать внимания на международное право, которое раньше проявили примерные демократические страны, например, страны НАТО, когда они вторглись в Сербию", - напоминает профессор международного права.

Он напомнил, что именно НАТО "запрограммировал сценарий", который привел к нарушению территориальной целостности Сербии и созданию "государства-призрака" Косово.

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"Это было в 2007 году, а в 2008-м Россия создала два вымышленных государства в Южной Осетии и Абхазии", - говорится в статье.

Сегодня же, пишет профессор Мартин, ЕС и США возмущены вторжением России в Крым, который формально является украинской территорией. Он замечает, что такая российская практика является аналогичной той, которой пользовались НАТО в Сербии.

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Поэтому испанский профессор международного права призывает США и ЕС больше не толкать Украину и любую другую страну к гражданской войне и "больше не помогать России с подрывом национального единства Украины".

Напомним, что министр обороны РФ назвал "чушью" информацию о присутствии российских войск в Крыму.