Преподаватели Киевского университета им. Гринченко перечислили свыше 300 тысяч гривен для помощи военным

Об этом УНИАН сообщила заведующий научно-методического центром информационно-рекламной и профориентационной деятельности университета Наталия Горбенко.

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В частности, по ее словам, для поддержки Вооруженных сил Украины Киевским университетом им. Гринченко передано в Государственную казначейскую службу Украины в Киеве платежное поручение на сумму 312 тыс. 179 грн благотворительного взноса на материально-техническое обеспечение ЗСУ.

Средства отчислены по заявлениям научно-педагогических работников и сотрудников университета из заработной платы, отметила Горбенко.