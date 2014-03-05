Преподаватели Киевского университета им. Гринченко перечислили свыше 300 тысяч гривен для помощи военным
12:43, 05 марта 2014Политика
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Киевский университет имени Бориса Гринченко перечислил для поддержки украинских военнослужащих более 300 тыс. грн.
Фото: Facebook Киевского университета имени Гринченко
Об этом УНИАН сообщила заведующий научно-методического центром информационно-рекламной и профориентационной деятельности университета Наталия Горбенко.
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В частности, по ее словам, для поддержки Вооруженных сил Украины Киевским университетом им. Гринченко передано в Государственную казначейскую службу Украины в Киеве платежное поручение на сумму 312 тыс. 179 грн благотворительного взноса на материально-техническое обеспечение ЗСУ.
Средства отчислены по заявлениям научно-педагогических работников и сотрудников университета из заработной платы, отметила Горбенко.
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