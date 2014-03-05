Черниговский губернатор обещает ввести критерии оценки руководителей РГА

Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир Ивашко пообещал ввести критерии оценки эффективной деятельности руководителей райгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера во время заседания внеочередной сессии областного совета.

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По словам Ивашко, основным требованием к тем, кто возглавляет РГА или является кандидатом на должность руководителя района, станет создание рабочих мест. Кроме того, по мнению председателя ОГА, важно наладить постоянные отчеты руководителей перед работодателями и общественностью.

"Нужен контроль и постоянная работа. Эти шаги будут сделаны в ближайшее время", - сказал он.

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В то же время, Ивашко в своем выступлении сказал об учете ошибок предыдущей власти.

"Возврата назад не будет. Если не отработаем все координаты, путь этой власти будет такой, как и прошлой. Не является честью заканчивать работу так, как закончила прошлая власть. Есть люди и потенциал мощный, нет возврат назад", - сказал председатель Черниговской облгосадминистрации.