Яценюк создает "новую традицию": заседание Кабмина пройдет в режиме включений с губернаторами

Кабинет министров Украины сегодняшнее заседание проводит в режиме прямого включения с руководителями областных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства, отметил, что «традицию, когда премьеры и вице-премьеры тратили миллионные средства, чтобы летать по регионам и представлять глав администраций, мы оставили в прошлом».

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«Думаю, надо сразу приступать к работе. Прежде всего, хочу поздравить всех руководителей ОГА с неимоверной ответственностью, которая легла на наши и ваши плечи… Каждое ваше действие должно отвечать ожиданиям миллионов», - отметил Яценюк.