ЦИК отказала в регистрации первому кандидату в Президенты

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 14 членов ЦИК.

Заявление о самовыдвижении от Бурнашовой поступила в ЦИК 28 февраля почтовой связью без необходимых для регистрации кандидата на пост Президента документов.

Как отметили в ЦИК, заявление не соответствует требованиям закона о выборах. В частности, ЦИК установила отсутствие анкеты кандидата, автобиографии, предвыборной программы, документа о внесении денежного залога, декларации об имуществе, доходах и расходах.

Читайте такжеЛяшко баллотируется в Президенты УкраиныТакже Бурнашовой нарушен порядок самовыдвижения, установленный законом, поскольку она не лично подала документы.

Также в ее заявлении о самовыдвижении не содержится согласие на обнародование ее биографических сведений и декларации об имуществе и доходах.

Кроме того, комиссия утвердила порядок регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций на выборах Президента Украины и установила форму анкеты лица, которая предлагается для регистрации официальным наблюдателем.

С целью обеспечения надлежащих условий работы ОИК и УИК Ценрвиборчком установил требования к помещениям окружных и участковых избирательных комиссий по выборам Президента и помещений для голосования, нормы обеспечения избирательных комиссий транспортными средствами, средствами связи, оборудованием, инвентарем, оргтехникой и другими материальными ценностями, а также видов услуг, которые избирательные комиссии могут закупать за счет средств госбюджета.