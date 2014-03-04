Российский политолог считает, что вероятность войны значительно упала

Об этом Белковский телефону сообщил Еспресо.TV.

По его словам, встречаться с Ходорковским по его миротворческой миссии в российско-украинском конфликте нет необходимости, потому что Путин фактически дал задний ход.

Читайте такжеХодорковский готов отправиться в Украину, чтобы предотвратить кровопролитие"Я хотел поговорить с Ходорковским о возможности его посредничестве, которое он сам предлагал. Но сейчас я не вижу в этом смысла, потому что фактически война отменяется. Скажем так: будем считать, что в новых реалиях вероятность того, что война действительно начнется, существенно уменьшилась", - отметил Белковский.

Как сообщалось ранее, экс-олигарх Михаил Ходорковский вчера заявил, что готов приехать в Украину и предотвратить кровопролитие.