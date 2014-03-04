Путин рекомендовал Януковичу не выводить милицию из Киева после подписания соглашения от 21 февраля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Я знаю только, что мне Янукович сказал. А он мне сказал, что он таких приказов не отдавал, и более того, дал указание, после подписания соответствующего соглашения, даже вывести все подразделения милиции из столицы», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин: политического будущего у Януковича нет«Если хотите, я вам скажу даже больше: он мне по телефону звонит, и я ему сказал, чтобы он этого не делал, у вас наступит анархия, хаос наступит в столице, пожалейте людей. Но он все равно сделал это», - отметил Путин.