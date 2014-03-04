Путин рекомендовал Януковичу не выводить милицию из Киева после подписания соглашения от 21 февраля
13:37, 04 марта 2014Политика
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Президент России Владимир Путин заявляет, что рекомендовал экс-президенту Виктору Януковичу не выводить милицию из Киева после подписания соглашения с оппозицией от 21 февраля.
Путин рекомендовал Януковичу не выводить милицию из Киева после подписания соглашения от 21 февраля
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.
«Я знаю только, что мне Янукович сказал. А он мне сказал, что он таких приказов не отдавал, и более того, дал указание, после подписания соответствующего соглашения, даже вывести все подразделения милиции из столицы», - сказал Путин.
Читайте такжеПутин: политического будущего у Януковича нет«Если хотите, я вам скажу даже больше: он мне по телефону звонит, и я ему сказал, чтобы он этого не делал, у вас наступит анархия, хаос наступит в столице, пожалейте людей. Но он все равно сделал это», - отметил Путин.
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