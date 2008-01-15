У Ющенко недовольны: Луценко создает монстра?

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН называет «борьбой за полномочия» инициативу Министерства внутренних дел присоединить к ведомству пограничную и другие службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, комментируя по просьбе журналистов законопроекты относительно реформирования МВД, которые вчера озвучил народный депутат от НУ-НС, советник министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ.

«Я считаю, что это не реформирование правоохранительных органов, это скорее борьба за полномочия. Можно создать одного монстра, который будет руководить всем и вся… Нужно менять процессуальное законодательство», - сказал И.ПУКШИН.

В то же время И.ПУКШИН напомнил, что еще год назад народные депутаты приняли в первом чтении законопроекты Президента относительно реформирования правоохранительных органов, и, по убеждению И.ПУКШИНА, их необходимо доработать, усовершенствовать и принять во втором чтении. «Я думаю, что внесение других законов это скорее шаг назад, а не объединение позиций», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

Вместе с тем И.ПУКШИН выразил убеждение в том, что «все инициативы должны исходить от министров, а не от штатных или внештатных советников”.

Как сообщал УНИАН, МВД подготовило законопроект относительно реформирования системы органов внутренних дел, который предусматривает создание в Украине системы внутренних дел европейского образца.

Как отметил Г.МОСКАЛЬ, с этой целью предлагается включить в органы внутренних дел Государственную пограничную службу Украины, службу пожарной безопасности и спасения, госслужбу по вопросам миграции, антикоррупционное бюро Украины и Государственную пограничную милицию. Также в МВД войдет национальная милиция и служба досудебного следствия, с теми функциями, которые они выполняют сейчас.

Комментируя предложения, изложенные в законопроекте, Г.МОСКАЛЬ отметил, что на сегодня вышеуказанные подразделения являются разрозненными, и поэтому эффект для государства от их деятельности - минимальный. А в случае их объединения в единую систему коэффициент полезного действия вырастет в несколько раз.